Yaşlı çift evladımız dedikleri can dostları kuzuya gözleri gibi bakıyor

Edirne’de 3 günlükken sahiplenen ve ‘evladımız’ dedikleri kuzuya aylardır gözü gibi bakan yaşlı çift, adeta can dostları olan kuzuyla akşam yürüyüşü yapıp bir an olsun yanlarından ayırmıyor. Edirne’de yaşayan Kemal ve Gülümser Özmen çifti, 3 günlükken sahiplendikleri kuzuyla can dostu oldu. 8 aydır gözü gibi baktıkları ‘Karagöz’ isimli kuzuyu, bir an olsun yanlarından ayırmayan Özmen çifti, örnek bir davranışa imza attı. Can dostu olarak gördükleri kuzuyla her yere birlikte giden Özmen çifti, her sabah ve akşam Tunca Nehri boyunda yürüyüş yapıyor. Kuzu ve Özmen çiftinin samimi görüntüleri görenlerin içini ısıtıyor. Örnek davranış sergileyerek bebek muamelesiyle büyüttükleri kuzuya ‘evladımız’ diyen Özmen çifti, kuzuyu torunlarından ayırmadıklarını söyledi.