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Rize'de kümese giren sokak köpekleri 17 tavuğu telef etti

Rize'de kümese giren sokak köpekleri 17 tavuğu telef etti
12.10.2022 09:30 - Son Güncelleme: 12.10.2022 09:31

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Rize’de kümese giren başıboş sokak köpekleri 17 tavuğu telef etti, 3 tavuğu ise kümes sahibi son anda yaralı olarak kurtardı. Olay merkeze bağlı Fener Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallelinin korkulu rüyası haline gelen başı boş sokak köpekleri gece saatlerinde Kamil Muratoğlu'nun kümese girdi. Köpekleri gören vatandaş kümes sahibi Kamil Muratoğlu’nu hemen telefonla arayarak haber verdi. Kümesinin başına gelen Muratoğlu köpekleri kümesten kovduktan sonra gördüğü tablo karşısında zor anlar yaşadı. 17 hayvanının telef olduğunu gören Muratoğlu yaralı olanları fark edince hemen veteriner çağırdı.

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