Yıkılma tehlikesi olan apartman tahliye edildi! Bina sakinleri geceyi sokakta geçirdi

Sinop’ta temelinden kaynaklı eğilmeye başlayan 5 katlı bir apartman, gece saatlerinde çevredekileri korkuttu. Eğilen apartman ile etrafındaki 3 apartman tahliye edildi. Olay, gece saatlerinde İncedayı Mahallesi 1 numaralı sokak üzerinde 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binadan bir takım çatlama benzeri sesler gelmesiyle durum 112’ye ihbar edildi. Olay yerine gelen polisler bina sakinlerine telefonla ulaşarak tahliye etmelerini istedi. Doğalgaz ve elektrik arıza ekipleri yıkılma riskine karşı binanın enerjisini kesti. Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri ise güvenlik amaçlı olay yerine bulundu. Çevrede güvenlik önlemleri alınırken binada yaşayanlar geceyi sokakta geçirdi. Zaman zaman duvarlardan kırılma ve çatlama sesleri gelmesi kameraya yansıdı.