Haberler Yaşam Videoları Yarış yaptığı iddia edilen otomobil ağaca çarptı 2 kişi hayatını kaybetti

Yarış yaptığı iddia edilen otomobil ağaca çarptı 2 kişi hayatını kaybetti

Yarış yaptığı iddia edilen otomobil ağaca çarptı 2 kişi hayatını kaybetti
21.11.2021 09:25
Ana Sayfa 00:47
Elektrikli bisiklet sürücüsü...
Ana Sayfa 00:42
Dikişten korkarım, ölmek...
Ana Sayfa 00:59
Gönül Dağı 41. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 03:11
Türk ekonomisini hedef alan...
Ana Sayfa 00:25
Kadir inanır hastaneye...
Ana Sayfa 00:20
Sergen Yalçın’dan maç sonu çok...
Ana Sayfa 00:42
Muğla'da acı olay
Ana Sayfa 00:28
Songül Karlı’dan cesur poz
Ana Sayfa 00:28
Taksi yolcusu ve eğitmen...
Ana Sayfa 02:34
Atatürk’ün hiç yayınlanmayan...
Ana Sayfa 02:03
Halı sahada acı olay!
Ana Sayfa 01:50
Yörük kızı Müslüme son...

Konya'da başka bir araçla yarış yaptığı iddia edilen otomobilin kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza, saat 23.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesi Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Fatih Caddesi’nden Sanayi istikametine seyir halinde olan İlhan Emirhan S. (18) idaresindeki 38 AZ 344 plakalı Opel marka otomobil, başka bir araç ile yarış yapmaya başladı. Bu sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçerek duran araçtaki iki yolcu yola savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta yolcu olarak bulunan Furkan Özütemiz (18) ve Mert Kafalı’nın (18) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan sürücü İlhan Emirhan S. ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kazada hayatını kaybeden iki gencin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA