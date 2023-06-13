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Yalova-Bursa kara yolunda ters şeritte ilerleyen otomobil kamerada

Yalova-Bursa kara yolunda ters şeritte ilerleyen otomobil kamerada
13.06.2023 10:56 - Son Güncelleme: 13.06.2023 10:57

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Yalova-Bursa kara yolunda ters şeritten ilerleyen otomobil şoförü karşı yönden gelen sürücülere ecel terleri döktürdü. Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Yalova- Bursa kara yolu Orhangazi istikametinde ters şeritten seyreden otomobili görenler şaştı kaldı. Paşakent Mahallesi kavşağında mevkiinde kaydedilen görüntülerde ters şeritten üzerlerine gelen otomobili gören sürücüler ve vatandaşlar panik ve korkuyu yaşadı. Sürücüler ters yönden ve virajlı yolda hızla ilerleyen otomobil sürücüsünü kornalar çalarak uyarmaya çalıştı. Korku dolu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sürücü bir süre sonra gözden kayboldu.

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