Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bir vatandaş 3 ayaklı civcivine özenle bakıyor

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, bir vatandaş kümesinde beslediği civcivlerden birinin 3 ayaklı olduğunu fark ederek özenle baktı. İlçeye bağlı Tepebaşı Mahallesi’nde yaşayan Sebati Bilir, evinin bahçesinde yetiştirmek üzere 30’a yakın civciv aldı. Civcivleri kümese götüren Bilir, yem verdiği hayvanlardan biri dikkatini çekti. Civcivi kontrol eden Bilir, 3 ayağının olduğunu gördü. O günden bugüne kadar 3 ayaklı civciv için özel özen gösteren Bilir, “Bu civciv bizim için çok farklı. Tavuk olunca da kesmeyeceğiz” dedi.