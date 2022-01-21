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Esenyurt’ta 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Esenyurt’ta 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı
21.01.2022 09:26

OTOMATİK OYNAT

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Esenyurt’ta 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada, araçlardan birisi bariyeri aşarak karşı şeritten gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Olay, saat 22.00 sıralarında Esenyut Doğan Araslı Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan Ç. kontrolünde olan seyir halindeki 34 GF 3449 plakalı minibüs, önünde ilerleyen Erdinç E., kontrolündeki 34 KU 1235 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, beton bariyeri aşarak karşı şeritten gelen Servet K. kontrolündeki 34 DZT 866 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada çarpışan iki otomobil sürücüsü yaralanırken, kontrolden çıkan minibüs ise yol kenarındaki barikatlara çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazadan dolayı trafik akışı tek şeritten sağlandı. Polis, kazaya sebebiyet veren minibüs şoförünü, ifadesini almak üzere Emniyet’e götürdü.

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