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Ventilli maske kullanımına dikkat! Virüsü yayabilir

Ventilli maske kullanımına dikkat! Virüsü yayabilir

16.03.2020 18:39

Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı vatandaşlar da kendi tedbirlerini alıyor. Bu tedbirlerden biri de maske kullanımı. İş Güvenliği Uzmanı ve Fizik Mühendisi Öymez, "Ventil, filtreli maskelerde tek taraflı çalışır. Hasta ya da hasta olma ihtimali olan kişinin ventilli maske kullanması durumunda, kendisinden çıkan virüs dışarı yayılıyor demektir." uyarısında bulundu.


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