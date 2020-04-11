Bursa Uludağ’da aç kalan ayılar çareyi teleferiğe inmekte buldu

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'da korona virüsü sonrası aç kalan ayılar yemek bulmak için çareyi teleferiğe inmekte buldu. Bu anlar ise görevlisinin cep telefonuna yansıdı.
Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini gösteren korona virüsü ile mücadele kapsamında sosyal mesafeyi korumak maksadıyla park ve bahçelere girişler bir sonraki emre kadar yasaklandı. Birçok turistik otel ve mekanın bulunduğu Uludağ Millî Parkı da bu yasaktan nasibini aldı.
Millî park gişelerinden itibaren oteller bölgesi ve Sarıalan'a sivil araç alınmazken, jandarma tarafından alınan sıkı tedbirler sonrası bölgeye daha önce su doldurmak için gelen vatandaşlar bile sokulmamaya başlandı.
Özellikle Sarıalan'daki restoran ve kafeteryaların attığı yemek artıklarını yemek için çöp tenekelerini devirip üzerlerine çıkan ayılar, bölge ıssızlaşınca ne yapacaklarını şaşırdı. Bir ayı teleferik istasyonuna gelerek çevrede yiyecek aradı. Bu anlar ise görevlinin cep telefonuna yansıdı.
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