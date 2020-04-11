Bursa Uludağ’da aç kalan ayılar çareyi teleferiğe inmekte buldu 11.04.2020 16:30

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'da korona virüsü sonrası aç kalan ayılar yemek bulmak için çareyi teleferiğe inmekte buldu. Bu anlar ise görevlisinin cep telefonuna yansıdı.