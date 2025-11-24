PODCAST CANLI YAYIN
Üsküdar’da yol verme kavgası: Çarptığı sürücü tarafından darbedildi

Üsküdar'da, sürücüler arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. İddiaya göre, geri manevra yaparak otomobile çarpan sürücü, diğer sürücü tarafından darbedildi. Taraflar arasında çıkan kavgayı çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydederken olay binanın güvenlik kamerasına da yansıdı.

YOL VERME TARTIŞMASI SOKAK ORTASINDA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Kandilli Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında karşılaşan iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Taraflardan biri aracından inip diğer sürücüye doğru yürüdü.

GERİ MANEVRA YAPIP ARAÇTAN İNDİRDİ

Diğer sürücü, ileri gidip ardından geri manevra yaparak tartıştığı kişinin aracına çarptı. Otomobili hasar gören sürücü, çarpan sürücüyü araçtan indirip yumrukladı.

KAVGA ANBEAN KAMERALARDA

Yaşanan arbede hem cep telefonu kamerasına hem de güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde sürücünün kaçtığı, sonra geri gelip diğer araca çarptığı ve ardından kavganın başladığı anlar görülüyor.

