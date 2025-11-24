PODCAST CANLI YAYIN
Konya'da okul servisi devrildi; 28'i öğrenci 29 yaralı

Konya'da okul servisi devrildi; 28'i öğrenci 29 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde okul servisinin kayganlaşan yoldan çıkıp, devrildiği kazada 28'i öğrenci 29 kişi yaralandı.

BEYŞEHİR - ANTALYA KARAYOLUNDA SERVİS KAZASI

Beyşehir-Antalya kara yolunda saat 07.30 sıralarında, Huğlu Mahallesi'nden ilçe merkezine lise öğrencilerini taşıyan 42 GBJ 81 plakalı okul servisi, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.

28 ÖĞRENCİ YARALANDI

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı 28 öğrenci ile servis şoförü ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bunlar da Var

Denizli'de feci kaza: Minibüs ile yolcu otobüsü çarpıştı! 10 yaralı
Denizli'de feci kaza: Minibüs ile yolcu otobüsü çarpıştı! 10 yaralı
Aziz Yıldırım trafik ortasında küplere bindi: “İstanbul’u buraya yığarım”
Aziz Yıldırım trafik ortasında küplere bindi: “İstanbul’u buraya yığarım”
Sinop'ta berber dükkanına silahlı saldırı: O anlar kamerada
Sinop'ta berber dükkanına silahlı saldırı: O anlar kamerada
Van'da otel sahibi ve oğlunun öldürülme anı görüntüleri ortaya çıktı
Van'da otel sahibi ve oğlunun öldürülme anı görüntüleri ortaya çıktı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle