Konya'da okul servisi devrildi; 28'i öğrenci 29 yaralı

BEYŞEHİR - ANTALYA KARAYOLUNDA SERVİS KAZASI

Beyşehir-Antalya kara yolunda saat 07.30 sıralarında, Huğlu Mahallesi'nden ilçe merkezine lise öğrencilerini taşıyan 42 GBJ 81 plakalı okul servisi, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.

28 ÖĞRENCİ YARALANDI

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı 28 öğrenci ile servis şoförü ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.