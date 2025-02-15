Üsküdar’da kaza anı kamerada: Kadına araba çarptı!

Giriş Tarihi: 15 Şubat 2025 20:52 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2025 20:52

Üsküdar'da akşam saatlerinde bir kadına araba çarptı. Olay, 18.50 sıralarında Üsküdar Meydanı'nda Paşalimanı Caddesi'nde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, meydandan yolun karşısına geçmeye çalışan kadına araba çarptı. Çevredeki vatandaşlar yaralı kadının yardımına koşarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.