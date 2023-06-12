Üsküdar'da alev alev yanan ahşap bina küle döndü

Üsküdar’da ana cadde üzerinde bulunan metruk ahşap bir bina çıkan yangında küle döndü. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sonucu ahşap bina enkaza dönüştü
Üsküdar’da ana cadde üzerinde bulunan metruk ahşap bir bina çıkan yangında küle döndü. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sonucu ahşap bina enkaza dönüştü
İtfaiye ekipleri alev alev yanan ahşap binaya müdahale etti. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonucu söndürüldü. Meydana gelen yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürürken, polis ekipleri ahşap binada çıkan yangının çıkış sebebini araştırıyor.