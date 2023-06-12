Üsküdar'da alev alev yanan ahşap bina küle döndü





İtfaiye ekipleri alev alev yanan ahşap binaya müdahale etti. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonucu söndürüldü. Meydana gelen yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürürken, polis ekipleri ahşap binada çıkan yangının çıkış sebebini araştırıyor.