Uşak’ta işçi servisleri çarpıştı: 1’i sürücü 20 yaralı

Giriş Tarihi: 05 Nisan 2025 10:56 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2025 10:56

Edinilen bilgilere göre, Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan B.O.(25) idaresindeki 64 S 0272 plakalı midibüs Uşak Lisesi yakınlarına geldiğinde aynı istikamette seyreden S.K.(35) yönetimindeki 64 S 0211 plakalı otobüs ile çarpıştı.



Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince 64 S 0272 plakalı midibüs sürücüsü ve aynı serviste bulunan 19 işçi çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Kaza nedeniyle Uşak-İzmir karayolu bir süre tek şeritten trafik sağlanırken, işçi servisinin Uşak Tekstil Organize Sanayi Bölgesi'ne tekstil fabrikasında çalışan işçileri götürdüğü öğrenildi.



Öte yandan, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.