Uşak'ta fabrika yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Uşak'taki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan iplik fabrikasında sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun duman yükselen fabrikadaki yangının söndürülmesi için çok sayıda ekip çalışma yürütüyor.
Uşak'taki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan iplik fabrikasında sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun duman yükselen fabrikadaki yangının söndürülmesi için çok sayıda ekip çalışma yürütüyor.
Uşak Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.
Bölgede elyaf atıklardan iplik üretimi yapılan bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yoğun duman yükselen fabrikadaki yangının söndürülmesi için çok sayıda ekip çalışma yürütüyor.