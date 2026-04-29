Ukraynalı yoga eğitmeni Antalya’da Müslüman oldu: Adı artık Meryem!

Ukraynalı yoga eğitmeni Antalya’da Müslüman oldu: Adı artık Meryem!

İlk kez 2024 yılında turist olarak geldiği Antalya’da İslam dininden etkilenen Olena Komanenkova, müftülükte düzenlenen ihtida merasimiyle Müslüman oldu. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende Kelime-i Şehadet getirerek Meryem ismini alan Ukraynalı kadın, İslamiyet’i tanıdıkça ruhundaki boşluğun dolduğunu ifade etti. Uzun yıllar profesyonel olarak yaptığı yoga eğitmenliğini bıraktığını söyleyen Meryem, "İbadetlerimin verdiği huzur, yogadan aldığım her şeyin ötesinde. Artık sadece Rabb’ime ibadet ediyorum ve geçimimi kız çocuklarına online cimnastik eğitimi vererek sağlıyorum" dedi.

