Maltepe’de sokak ortasında vahşet! Tartıştığı kadını yumruklarla darbetti

Maltepe’de bir kişi yolda yürürken tartıştığı kadını yumruklayarak darbetti. Kadına yardım etmek isteyenlere de saldıran kişi çevredekilerle tartıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Maltepe'de Sokak Ortasında Dehşet: Kadını Darbedip Müdahale Edenlere Saldırdı

İstanbul Maltepe'ye bağlı Küçükyalı Mahallesi'nde, saat 12.40 sıralarında bir kadın sokak ortasında şiddete maruz kaldı. İddiaya göre, caddede yürüyen bir saldırgan, yanındaki kadını kolundan tutarak zorla götürmeye çalıştı. Kadının direnmesi üzerine öfkelenen şahıs, önce genç kadının saçlarını çekti, ardından yumruk darbeleriyle darbetmeye başladı.

Yumrukların Hedefi Olan Kadın Gözyaşlarına Boğuldu

Aldığı darbelerin etkisiyle sarsılan ve gözyaşlarına boğulan kadın, bir süre sonra kendisini korumak amacıyla saldırgana karşılık vermeye çalıştı. Olayın yaşandığı sırada caddeden geçen bir motokurye duruma müdahale etmek istese de bir süre sonra olay yerinden ayrıldı. Şiddet mağduru kadın, saldırganın baskısı altında gözyaşları içinde yürümeye devam etmek zorunda kaldı.

Engel Olmak İsteyenlerle de Kavga Etti

Saldırganın pervasız tavırları sadece yanındaki kadınla sınırlı kalmadı. Çevrede olayı görüntüleyen ve kendisine tepki gösteren vatandaşlara hakaretler savuran şahıs, kendisini uyaran bir kişiye fiziki saldırıda bulundu. Araya giren diğer vatandaşlarla da tekme tokat kavga eden saldırgan, tüm tepkilere rağmen elinden tuttuğu kadını zorla götürerek bölgeden uzaklaştı.

O Anlar Saniye Saniye Kaydedildi

Çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde; saldırganın kadını darbettiği, çevreye tehditler savurduğu ve kendisine engel olmak isteyenlerle kavga ettiği anlar net bir şekilde yer aldı. Emniyet güçlerinin, sosyal medyada da büyük tepki toplayan görüntülerin ardından saldırganın kimliğini tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.

Yol kenarındaki tezgah küle döndü: Ekipler seferber oldu
Hafriyat kamyonu dehşeti: Kırmızı ışıkta geçip servis aracını biçti
Melike Şahin'den sahnede bebek müjdesi: "Minik Diva" geliyor
Trafik ışıklarında kaza: Motosikletin yayaya çarptığı o anlar kamerada!
