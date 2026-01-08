Tuzla'da kuvvetli fırtına nedeniyle deniz taştı yollar göle döndü
İstanbul’da ve Marmara Denizi’nde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli fırtına, Tuzla’da hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar ve sağanak yağış nedeniyle denizin yola taşmasıyla birlikte bazı yollar göle dönerken, lodostan dolayı sahil yolunda bulunan banklar devrildi.
Sabah saatlerinden itibaren bütün İstanbul'u etkisi altına alan kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle Tuzla adeta sular altında kaldı. Kuvvetli rüzgarla birlikte yağan yağmur nedeniyle sahil kesiminde su birikintileri oluşurken, bazı yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Öte yandan yükselen dalgalar nedeniyle deniz suyu sahil şeridine taşarken; sahil yolunda bulunan banklar dalgaların ve rüzgarın etkisiyle devrildi.