Tuzla'da kuvvetli fırtına nedeniyle deniz taştı yollar göle döndü

Sabah saatlerinden itibaren bütün İstanbul'u etkisi altına alan kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle Tuzla adeta sular altında kaldı. Kuvvetli rüzgarla birlikte yağan yağmur nedeniyle sahil kesiminde su birikintileri oluşurken, bazı yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Öte yandan yükselen dalgalar nedeniyle deniz suyu sahil şeridine taşarken; sahil yolunda bulunan banklar dalgaların ve rüzgarın etkisiyle devrildi.