Ehliyetsiz sürücü polisin 'Dur' ihtarına uymadı: Kaçarken kaza yaptı

Polisten Kaçarken Kaza Yaptı

Olay, Büyükçekmece Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Otomobiliyle seyir halinde olan Yunus E. K. (22), uygulama yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak gaza bastı. Polisten kurtulmak için hızla uzaklaşmaya çalışan sürücü, önüne çıkan başka bir araca çarpmamak için ani bir manevra yaptı.

Kaldırıma Çarpıp Yola Savruldu

Manevra sırasında direksiyon hakimiyetini kaybeden genç sürücü, hızla kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle kasisi aşan araç, yolda savrularak durabildi. Kaçış macerası kazayla sonlanan Yunus E.K., hemen arkasından gelen polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Kaçış Nedeni: Ehliyetsizlik

Ekiplerin yaptığı incelemede, sürücünün ehliyetinin olmadığı ve bu nedenle polisten kaçtığı ortaya çıktı. Hakkında adli ve idari işlem başlatılan sürücünün o tehlikeli anları, yolda ilerleyen başka bir otomobilin araç kamerası tarafından kaydedildi.