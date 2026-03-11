CANLI YAYIN
Mardin’de zırhlı polis aracı devrildi: 3 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Artuklu ilçesinde Mardin Cezaevi yakınlarında meydana geldi. Polis Özel Harekat (PÖH) ekibine ait zırhlı araç, henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan polis memurları U.A. (33), Y.K.C. (35) ve H.A. (37) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

