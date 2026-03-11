CANLI YAYIN
AVM'nin yemek katından beton zemine düşen Doğukan öldü

Bursa'da bir alışveriş merkezinin (AVM) 4'üncü katından düşen Doğukan Dikbıyık (22), hayatını kaybetti.

Yemek Katından Beton Zemine Düştü

Olay, saat 10.30 sıralarında kentin işlek alışveriş merkezlerinden birinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, AVM'nin 4'üncü katında bulunan yemek bölümüne çıkan Doğukan Dikbıyık, henüz bilinmeyen bir nedenle yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi Yetersiz Kaldı

Çevredeki vatandaşların büyük korku ve şaşkınlık içinde durumu bildirmesi üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk kontrollerde, sert zemine çakılan Dikbıyık'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Soruşturma Devam Ediyor

Doğukan Dikbıyık'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, genç adamın düşüşünün bir kaza mı yoksa intihar mı olduğu ihtimali üzerinde durarak güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

