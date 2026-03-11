İstanbul'da etkili olan sis havadan görüntülendi

TEM Otoyolu'nda Ulaşım Yavaşladı

Sisin en yoğun hissedildiği noktalardan biri TEM Otoyolu Seyrantepe mevkii oldu. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü gözlendi. Sürücüler, olası bir kazayı önlemek adına araçlarının farlarını yakarak ve hızlarını ciddi oranda düşürerek ilerlemek zorunda kaldı.

Gökdelenler Sis Bulutuna Gömüldü

Özellikle yüksek kesimlerde ve gökdelenlerin yoğun olduğu bölgelerde görsel şölen ile kaos bir arada yaşandı. İstanbul'un simgesi haline gelen dev gökdelenler, yoğun sisin oluşturduğu beyaz örtünün altında kalarak adeta gözden kayboldu.

Güneşle Birlikte Dağıldı

Havanın ısınmaya başlaması ve güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte sis, sabahın ilerleyen saatlerinde etkisini yitirmeye başladı. Şehri etkisi altına alan o anlar, dron kameraları ile havadan da görüntülendi; ortaya masalsı ancak bir o kadar da puslu görüntüler çıktı.