Manisa'da bıçaklı kavga: 2 ölü 1 yaralı

Sözlü Tartışma Kanlı Kavgaya Dönüştü

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Ragıpbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Onur Efe, kardeşi Suat Efe ve Ömer Durmuş ile E.V. ve R.V. isimli kardeşler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Gerginliğin tırmanması üzerine taraflar birbirlerine bıçaklarla saldırdı.

Hastaneden Acı Haber Geldi

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücutlarının çeşitli yerlerinden ağır yaralanan Onur Efe, Suat Efe ve Ömer Durmuş, ilk müdahalelerinin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen Suat Efe ve Ömer Durmuş hayatını kaybetti. Yaralı Onur Efe'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kavganın Nedeni "Trafik Kazası" İddiası

Olayın ardından şüpheli kardeşler E.V. ve R.V., emniyet güçlerine giderek teslim oldu. İlk belirlemelere göre kavganın, taraflar arasında daha önce meydana gelen bir trafik kazasından kaynaklanan husumet nedeniyle çıktığı ileri sürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma devam ediyor.