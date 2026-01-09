Tuzla’da fırtına sonrası hasar tespit çalışmaları sürüyor: İşte dron görüntüleri!

DALGALAR TEKNELERİ VURDU

Şiddetli dalgalar nedeniyle bazı tekneler alabora olurken, bazıları parçalandı ya da battı.

TEKNE SAHİPLERİ SAHİLE KOŞTU

Olayın ardından tekne sahipleri sahile gelerek teknelerini kurtarmaya ve daha fazla zarar oluşmasını önlemeye çalıştı.

HASAR TESPİT ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Dün yaşanan olayın ardından bugün bölgede hasar tespit çalışmalarına başlandı. Sahil Güvenlik, belediye ve ilgili kurum ekipleri sahil hattı ile zarar gören teknelerde inceleme yaptı.

RAPOR HAZIRLANIYOR

Alabora olan ve batan teknelerin sayısı ile maddi hasarın boyutunun belirlenmesi için rapor hazırlandığı öğrenildi.