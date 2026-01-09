En düşük emekli maaşı 20 bin TL oldu!

Türkiye'deki yaklaşık 4 milyon 200 bin emekliyi yakından ilgilendiren ekonomi paketinin detayları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" vurgusuyla verdiği talimat, emekli maaşlarına rekor artış olarak yansıdı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından açıklanan kanun teklifine göre, en düşük emekli maaşı Ocak 2026 itibarıyla 20 bin lira olarak belirlendi.

Zam Oranı %18,47 Olarak Hesaplandı

Yapılan yeni düzenleme ile birlikte, halihazırda en düşük sınırdan maaş alan emeklilerin aylıklarına yüzde 18,47 oranında bir artış yansıtılmış olacak. Bu hamleyle birlikte, yüksek enflasyon karşısında alım gücü düşen emeklilerin üzerindeki mali yükün hafifletilmesi hedefleniyor.

Memur Zammıyla Eşitlendi

Hükümetin Meclis'e sunduğu yeni kanun teklifiyle, en düşük emekli maaşına yapılacak artış oranı memur maaş zamlarıyla paralel hale getirildi. Bu sayede 4 milyondan fazla emeklinin alacağı aylık tutarda ciddi bir iyileştirme sağlandı.

TBMM Süreci Başladı

Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından detayları paylaşılan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayından geçen düzenleme, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Yasalaşması beklenen madde ile birlikte, hiçbir emekli 20 bin liranın altında maaş almayacak.