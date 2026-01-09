Silahla soymaya geldiği kuyumcu azarlayınca kaçtı: O anlar kamerada!
Bursa'da kuyumcu S.A. (45), maske ile dükkanına girip, tabanca doğrultarak kendisinden altınları isteyen U.T.'yi (30), bağırıp azarladı. Panikleyen U.T. koşarak dükkandan kaçarken, soygun girişimi güvenlik kamerasına yansıdı.
KUYUMCUDA SOYGUN GİRİŞİMİ
Olay, 5 Ocak'ta Yıldırım ilçesinde meydana geldi. U.T., yüzü maskeli ve elinde tabancayla S.A.'ya ait kuyumcu dükkanına girerek altınları istedi.
KUYUMCUDAN SOĞUKKANLI TEPKİ
O sırada bir müşteriyle ilgilenen kuyumcu S.A., silahla tehdit edilmesine rağmen soğukkanlılığını korudu. Şüpheliye bağırıp azarlayan S.A.'nın tepkisi üzerine panikleyen U.T., dükkandan koşarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
KAÇTI, EVİNDE YAKALANDI
Şüpheliyi kısa süre kovalamaya çalışan kuyumcu başarılı olamayınca polise haber verdi. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilen U.T., polis ekiplerince adresine düzenlenen baskınla yakalandı.
TUTUKLANDI
Gözaltına alınan U.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.