Manisa’da acı haber: Kayıp Şerife Çınar’ın cansız bedenine ulaşıldı

Manisa'nın Demirci ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde yaşayan ve 2 Ocak günü evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Şerife Çınar (52) için başlatılan arama kurtarma çalışmaları 8. gününde acı bir noktaya ulaştı.

İz Takip Köpekleri Buldu

Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, AFAD ve AKUT ekiplerinin yanı sıra belediye ekiplerinin de destek verdiği geniş çaplı operasyonda, bugün çalışmalar Beyazıt Mahallesi ve Hisar Kaplıcaları mevkisinde yoğunlaştırıldı. İz takip köpeklerinin tepki vermesi üzerine Kuru Kavak mevkisindeki arama alanını daraltan ekipler, saat 11.30 sıralarında dere yatağında Çınar'ın cansız bedenine ulaştı.

Kesin Ölüm Nedeni Otopsiyle Belirlenecek

Evine yaklaşık 4 kilometre mesafede bulunan Şerife Çınar'ın naaşı, olay yerindeki ilk incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Bölge halkını yasa boğan olayla ilgili adli makamlarca geniş çaplı soruşturma başlatıldı.