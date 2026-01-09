PODCAST CANLI YAYIN
Esenyurt'ta dehşet! 2 kadını hem dövdü hem yerde sürükledi! - Video

Esenyurt’ta gece yarısı sokak ortasında yaşanan şiddet anları kan dondurdu. Kaldırımda oturan iki kadına tekme tokat saldıran şahıs, kadınlardan birini saçından tutarak yerde sürükledi. Olaya müdahale etmek isteyen vatandaşları 'Gördün mü görmedin mi?' diyerek tehdit eden saldırganın, kaçan kadının arkasından 'Kocanı da çağır, onu da döveceğim' diye bağırdığı anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, daha önceden tartıştığı öğrenilen iki kadına kaldırımda oturdukları sırada ansızın saldırdı. Öfkesi dinmeyen şahıs, kadınları tekme tokat darbetti; ardından içlerinden birini saçlarından tutarak metrelerce yerde sürükledi.

Tanıklara Tehdit: "Gördün mü Görmedin mi?"

Çevredeki bir vatandaşın duruma müdahale etmeye çalışması üzerine saldırgan, şiddetin dozunu artırarak bu kişiyi de hedef aldı. Şüphelinin, tanığa dönerek "Gördün mü görmedin mi?" şeklinde tehditler savurduğu duyuldu. Saldırıdan kurtulup kaçmaya çalışan kadının arkasından ise "Kocanı da çağır, onu da döveceğim" diyerek bağırması dikkat çekti.

Polis İnceleme Başlattı

Olayla ilgili emniyete herhangi bir şikayet başvurusu yapılmadığı ancak sosyal medyaya düşen görüntülerin ardından Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin harekete geçtiği öğrenildi. Polis, görüntülerdeki şüphelinin ve mağdur kadınların kimliklerini tespit etmek için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

