Bingöl’de hırsızlık şüphelisi tutuklandı: İşte o görüntüler!

Bingöl’de bir iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli, yakalanarak tutuklandı.

HIRSIZLIK OLAYI AYDINLATILDI

Kent merkezindeki bir işyerinde 5-6 Ocak tarihlerinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, olayın şüphelisi olduğu belirlenen 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

PARA VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 24 bin 830 TL nakit para ile 1,98 gram esrar ele geçirildi. Hırsızlık anlarının ise güvenlik kameralarına yansıdığı belirtildi.

TUTUKLANDI, PARA CEZASI DA KESİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca ihlal ettiği trafik kuralları nedeniyle şüpheliye 46 bin 874 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

