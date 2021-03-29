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Turşu fabrikasında mide bulandıran VİDEO! Turşu tankına çıplak ayaklarıyla girip sosyal medyada paylaştı

Turşu fabrikasında mide bulandıran VİDEO! Turşu tankına çıplak ayaklarıyla girip sosyal medyada paylaştı
29.03.2021 21:36
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Gıda firmalarından gelen mide bulandıran görüntülere bir yenisi daha eklendi. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde turşu fabrikasında çalışan bir kişi, turşu tankına çıplak ayakları ve kıyafetleriyle girdi. Şarkı eşliğinde oynayan ve o anları sosyal medya hesabından paylaşan kişiye tepki yağdı.


Şanlıurfa'da bir turşu fabrikasında çekilen görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Mide bulandıran görüntülere kullanıcılardan tepki yağdı.




Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde turşu fabrikasında çalışan bir kişi, turşu tankına çıplak ayakları ve kıyafetleriyle girdi.


Şahıs, çalan şarkı eşliğinde oynadı ve o görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.




Görüntüler kısa süre içerisinde sosyal medyanın gündemine oturdu. Mide bulandıran olaya tepkiler çığ gibi büyüdü.

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