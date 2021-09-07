Türkiye'nin ihtiyacının büyük kısmını karşılıyor! Gaziantep'te tablo gibi bulgur mesaisi

Gaziantep'te çekilen fotoğraflar tabloları veya uzaylıların yaptığına inanılan çizgileri andırsa da aslında arkasında büyük bir emek var. Türkiye'nin bulgur ihtiyacının büyük bir kısmını sağlayan Gaziantep'te fabrikalarda eleme işlemlerinden geçirilen buğday, büyük kazanlarda haşlanıp, römorklarla tesislerdeki geniş alanlara dökülerek, güneşin altında kurumaya bırakılıyor. 2 gün nemsiz olarak güneşte kurutularak, daha doğal ve lezzetli hale getirilen bulgur, bu süreçte traktörlere takılan tırmıklar yardımıyla karıştırılırken, buğday tanelerinin her tarafının güneş görmesi sağlanıyor. Kuruyan buğdaylar, yine traktörlerle toplanıp, kırım yapıldıktan sonra bulgur haline getiriliyor.