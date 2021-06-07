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Türkiye bu Whatsapp mesajını konuşuyor! WhatsApp'ta sevgilisinin babasına şoke eden mesaj

Türkiye bu Whatsapp mesajını konuşuyor! WhatsApp'ta sevgilisinin babasına şoke eden mesaj
07.06.2021 09:52
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Türkiye bu Whatsapp mesajını konuşuyor! Dünyada milyarlarca kullanıcısı olna Whatsapp haliyle ülkemizde de oldukça popüler. Türkiye'deki günlük WhatsApp kullanım oranı yüzde 94. Bu oran Avrupa'da yüzde 55 seviyesinde. Bu bağlamda her gün WhatsApp'ta kahkahaya boğan konuşmalar da gerçekleşiyor. WhatsApp akıllı telefonların internet aracılığıyla mesajlaştığı bir uygulama olurken, kurulabilen gruplar sayesinde çoklu sohbetler de meydana geliyor. Çoklu ya da özel birçok konuşmada ise güldüren diyaloglar meydana gelmekte. WhatsApp'ta oluşan ve internete düşen komik mesajlar sizler için derlendi.


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