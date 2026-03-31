20 milyar liralık yasa dışı bahis operasyonu: 53 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, Hakkari Emniyet Müdürlüğü ve Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 4 aylık teknik takibin ardından dev bir operasyona imza attı. Türkiye genelinde 18 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda, yasa dışı bahis platformları kurarak nitelikli dolandırıcılık yapan ve suç gelirlerini aklayan örgüt üyesi 52 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Türkiye Tarihinin En Yüksek İşlem Hacmi: 20 Milyar Lira

Siber devriye ve teknik analiz ekiplerinin çalışmaları, suç örgütünün illegal finansal ekosistemini deşifre etti. Örgütün 7/24 esasına dayalı panel sistemleri üzerinden yaklaşık 20 milyar lira tutarında bir para trafiğini yönettiği belirlendi. Yetkililer, bu rakamın Türkiye'de bugüne kadar siber suçlar kapsamında yürütülen soruşturmalarda tespit edilen en yüksek işlem hacmi olduğunu kaydetti. Elde edilen gelirlerin, üçüncü şahıs hesapları üzerinden kripto varlıklara dönüştürülerek aklandığı saptandı.

Kırmızı Bültenle Aranan Zanlı Bosna-Hersek'te Yakalandı

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle suç örgütünün uluslararası ayağı da ortaya çıkarıldı. Sistemin teknik altyapısını ve sunucularını Bosna-Hersek üzerinden yönettiği belirlenen örgüt yöneticilerinden biri, Interpol aracılığıyla çıkarılan kırmızı bülten kapsamında Saraybosna'da yakalandı. Operasyonlarda çok sayıda yüksek kapasiteli dijital materyale el konulurken, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği bildirildi.