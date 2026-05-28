Turizm bölgelerinde bayram akını: Trafik ekipleri havadan ve karadan alarmda!
Kurban Bayramı tatilini fırsat bilerek kıyı şeritlerine ve turizm merkezlerine akın eden vatandaşlar otoyollarda ve kent girişlerinde kilometrelerce kuyruklar oluştururken, trafik ekipleri de kazasız bir bayram için tüm turizm bölgelerinde denetimleri en üst seviyeye çıkardı; Antalya D-400 karayolundan Ege hattına kadar binlerce personel, drone ve helikopter destekli denetimlerle sürücüleri yakın takibe alırken, şehirler arası otobüslerde görev yapan sivil "gizli yolcu" polisler ve KGYS kameraları sayesinde kural ihlallerinin önüne geçilerek akıcı bir trafik düzeni sağlanması hedefleniyor.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam