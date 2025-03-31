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Trafikte tartışma yumruklu kavgaya dönüştü: O anlar kamerada
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Trafikte tartışma yumruklu kavgaya dönüştü: O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 31 Mart 2025 21:49 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2025 21:49

Mersin'de trafikte yaşanan tartışma yumruklu kavgaya dönüşürken, o anlar saniye saniye kameraya yandı. Alınan bilgiye göre, Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi sınırlarında Mersin-Antalya D-400 karayolunda bir minibüs sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışma büyünce araçlarını durdurarak inen şahıslar kavgaya tutuştu. Tekme ve yumruklaşmaların yaşandığı olay ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Kevga nedeniyle D-400'de trafik bir süre durunca uzun kuyruklar oluştu. Yaklaşık 5 dakika süren kavga sonrasında taraflar olay yerinden ayrıldı.

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