Konya’da kira kavgası kanlı bitti!

Konya’da kira kavgası kanlı bitti!

Konya’da 4 aydır kira ödenmediği iddiasıyla iş yerine giden mülk sahibi ile emlakçı arasında çıkan kavgada bıçaklama olayı yaşandı.

Konya'da iş yeri sahibi E.A.'nın, kiracısı olan emlakçı M.B. tarafından bıçaklandığı olaya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. M.B.'nin yaklaşık 4 aydır dükkan kirasını ödemediği iddia edildi.

Edinilen bilgilere göre, daha önce birkaç kez kirasını istemek için iş yerine giden E.A., bugün yanında 2 kişiyle birlikte yeniden emlak ofisine geldi. Taraflar arasında kira meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgaya E.A.'nın yanında gelen 2 kişi ile M.B.'nin yanında çalışan 1 kişi de dahil oldu. Yaşanan arbede sırasında E.A.'nın bıçaklandığı öğrenildi.

Olayın ardından M.B. ile birlikte kavgaya karıştığı belirlenen 3 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

