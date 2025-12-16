Konya’da kira kavgası kanlı bitti!

Konya'da iş yeri sahibi E.A.'nın, kiracısı olan emlakçı M.B. tarafından bıçaklandığı olaya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. M.B.'nin yaklaşık 4 aydır dükkan kirasını ödemediği iddia edildi.

Edinilen bilgilere göre, daha önce birkaç kez kirasını istemek için iş yerine giden E.A., bugün yanında 2 kişiyle birlikte yeniden emlak ofisine geldi. Taraflar arasında kira meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgaya E.A.'nın yanında gelen 2 kişi ile M.B.'nin yanında çalışan 1 kişi de dahil oldu. Yaşanan arbede sırasında E.A.'nın bıçaklandığı öğrenildi.

Olayın ardından M.B. ile birlikte kavgaya karıştığı belirlenen 3 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.