Bursa'da motosiklet yaşlı kadına çarptı!

Bursa'nın Mudanya ilçesinde pazardan eve dönerken motosikletin çarptığı kadın savrularak yaralandı. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar yaralı kadının başından bir an olsun ayrılmadı.

Kaza, Mudanya ilçesi Güzelyalı Yalı Mahallesi Dörtçelik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.A. idaresindeki 16 BHM 231 plakalı motosiklet, yaya geçidi bulunmayan bir noktadan karşıya geçmeye çalışan A.Ö.'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan 56 yaşındaki kadının pazardan aldığı eşyalar caddeye saçıldı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın ambulansla Mudanya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun takip edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.