PODCAST CANLI YAYIN
Sinop'ta feci kaza kamerada: 1 ölü 10 yaralı!

Sinop'ta feci kaza kamerada: 1 ölü 10 yaralı!

Sinop’un Boyabat ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken 10 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Feci kaza güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza, Boyabat ilçesine bağlı Karacaören köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.A. yönetimindeki 57 AAT 889 plakalı servis minibüsü, Mustafa Gemici idaresindeki 57 AAB 142 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Mustafa Gemici olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada araçlarda bulunan 8'i işçi olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza anının çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bunlar da Var

Kastamonu İhsangazi yolunda feci kaza: 1 ölü 1 yaralı
Kastamonu İhsangazi yolunda feci kaza: 1 ölü 1 yaralı
Ankara Esenboğa Metro Hattı güzergahı resmen açıklandı! İşte duraklar!
Ankara Esenboğa Metro Hattı güzergahı resmen açıklandı! İşte duraklar!
Karşıyaka’da ölümlü yaya kazası!
Karşıyaka’da ölümlü yaya kazası!
Okul müdürünün öğrenciyi yakasından tutup yere savurduğu görüntülere inceleme: İşte o anlar!
Okul müdürünün öğrenciyi yakasından tutup yere savurduğu görüntülere inceleme: İşte o anlar!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle