Sinop'ta feci kaza kamerada: 1 ölü 10 yaralı!

Şırnak’ta seyir halindeki tır alevlere teslim oldu

Kaza anının çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Mustafa Gemici olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada araçlarda bulunan 8'i işçi olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı.

Kaza, Boyabat ilçesine bağlı Karacaören köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.A. yönetimindeki 57 AAT 889 plakalı servis minibüsü, Mustafa Gemici idaresindeki 57 AAB 142 plakalı otomobille çarpıştı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Feci kaza güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.