Kağıthane’de baltalı dehşet: Kuaförü basıp klimayı parçaladı!
Kağıthane’de aralarında alacak verecek meselesi olduğunu iddia eden Murathan A. (26), baltayla arkadaşı Murat Uçar’ın (34) kuaför dükkanını bastı. Taraflar arasında çıkan kavgada Murathan A., baltayla klimayı patlatıp iş yerine zarar verdi. Diğer yandan olay anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.Saldırgandan şikayetçi olan kuaförün sahibi Murat Uçar "Baltayla artık bizi kesmeye mi gelmiş, zarar vermeye mi gelmiş bilmiyorum. Yerimden kalksaydım daha farklı sonuca varacaktı" dedi.
BALTALI SALDIRI KAMERADA
Talatpaşa Mahallesi'nde kuaförlük yapan Murat Uçar ile arkadaşı Murathan A. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Murathan A., elinde baltayla iş yerine geri dönerek klima ve raflara zarar verdi.
İŞ YERİNDE PANİK YAŞANDI
Saldırı sırasında iş yerinde müşterilerin bulunduğu, bir çalışanın tıraşa devam ettiği görüldü. Çevredeki vatandaşlar saldırganın elindeki baltayı alarak müdahale etti.
"SENİ KESECEĞİM" TEHDİDİ
Murat Uçar, borcunu ödediğini söylediği halde tehdit edildiğini, saldırganın "Seni keseceğim, öldüreceğim" diyerek küfürler savurduğunu iddia etti. Olayda yaklaşık 50 bin liralık zarar oluştu.
ŞİKAYETÇİ OLDU
Uçar, güvenlik kamera görüntüleriyle birlikte emniyete başvurarak şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.