Trafikte öfke patlaması! Ümraniye’de bir sürücü, tartıştığı aracın camını yumrukla parçaladı! O anlar saniye saniye kamerada...

Olay, dün akşam saatlerinde Ümraniye Esenşehir Mahallesi İMES Sanayi Sitesi önünde meydana geldi. İddiaya göre iki sürücü, seyir halindeyken yol verme tartışmasına girdi. Tartışma büyüyünce, 34 VU 4550 plakalı otomobilin sürücüsü, aracını diğer otomobilin önünde durdurdu.

Camı Yumruklayarak Kırdı

Aracından inen saldırgan sürücü, karşı tarafın otomobilinin kapısını açmaya çalıştı. Başarılı olamayınca aracın ön camına defalarca yumruk attı. O sırada araçta bulunan sürücü ve yanındaki kadın büyük korku yaşadı. Camı kıran saldırgan, küfürler savurup kendi aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

O Anlar Kamerada

Yaşananlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde saldırganın araca yumruk attığı, camı kırdığı ve olay yerinden uzaklaştığı anlar açıkça görülüyor. Polis ekipleri, kimliği tespit edilen sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.