Trabzon’da zincirleme kaza: 15 kişi yaralandı

Trabzon’un Arsin ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen yolcu minibüsüne arkadan gelen tır çarptı. Minibüsün kamyonla arasında sıkıştığı kazada 15 kişi yaralandı.

Trabzon'un Arsin ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen yolcu minibüsü, tır ve kamyon arasında sıkıştı. Zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Kaza, Karadeniz Sahil Yolu Yeşilyalı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Trabzon'dan Rize istikametine seyir halinde olan 61 M 608 plakalı yolcu minibüsü, kırmızı ışıkta durduğu sırada arkadan gelen Azerbaycan plakalı tırın çarpmasıyla öndeki taş kamyonu ile arasında sıkıştı. Çarpmanın şiddetiyle minibüste bulunan 15 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, kaza nedeniyle bölgede ulaşımda kısa süreli aksama yaşandı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

