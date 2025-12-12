PODCAST CANLI YAYIN
Gülben Ergen’e ''Sıla Bebek'' davasında beraat!

Şarkıcı Gülben Ergen’in, Sıla bebek cinayetine ilişkin bir paylaşımı alıntılaması nedeniyle yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Ergen’in beraatine hükmetti.

Şarkıcı Gülben Ergen'in, Sıla bebek cinayetine ilişkin hakaret içerikli bir sosyal medya paylaşımını alıntıladığı gerekçesiyle "hakaret" suçundan yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul Adalet Sarayı 45. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Ergen ve avukatı katıldı.

"Hakaret Kastım Yoktu"

Savunmasında söz konusu paylaşımı suç işleme kastı olmadan yaptığını belirten Gülben Ergen, çocuklara yönelik suçlara karşı uzun yıllardır mücadele ettiğini vurguladı. Paylaşımı, Sıla bebeğin toprağa verilmesinin yarattığı üzüntüyle yaptığını ifade eden Ergen, kimseye hakaret etmediğini söyledi.

Mahkemeden Beraat Kararı

Mahkeme, Gülben Ergen'in yaptığı paylaşımın rencide edici nitelikte olmadığı ve suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.

"Mücadelem Bitmeyecek"

Duruşma sonrası açıklama yapan Ergen, çocuklara karşı işlenen suçlarla mücadelesini sürdüreceğini belirterek, "Çocuklar için her zaman mücadele etmeye devam edeceğim" dedi.

