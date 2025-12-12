PODCAST CANLI YAYIN
TOKİ vurgununda Hukuk Fakültesi öğrencisi tutuklandı!

Bursa’da sahte TOKİ başvuru sitesi kurarak 50’den fazla kişiyi yaklaşık 1 milyon lira dolandıran Hukuk Fakültesi öğrencisi tutuklandı. Şüphelinin mağdurlara verdiği yanıtlar ise pes dedirtti.

Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim gören yabancı uyruklu E.A. (20), iddiaya göre internet üzerinden sahte bir TOKİ başvuru sitesi oluşturdu. Siteye giren vatandaşlar, başvuru yaptıklarını düşünerek istenen ücreti verilen hesap numarasına yatırdı.

Aynı Kişilerden İkinci Kez Para Aldı

Başvuru sonrası "Başvurunuz geçersiz" uyarısı alan vatandaşlar, sitedeki iletişim numarasını aradı. E.A.'nın bu kez mağdurlara "Başvurunuz askıya alındı, yeniden ödeme yapmanız gerekiyor" diyerek ikinci kez para yatırmalarını sağladığı belirlendi.

"Gidin Polise Şikayet Edin" Dedi

İkinci kez ödeme yapan kişilerin de dolandırıldıklarını fark edip şüpheliyi araması üzerine, E.A.'nın "Uykum geldi, gidin polise şikayet edin" diyerek telefonu kapattığı tespit edildi.

"Onların Parasıyla Ev Sahibi Oluyorum"

Dolandırılan vatandaşların şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmada, şüphelinin bir arkadaşına "Onlar ev sahibi olmak için başvuru yapıyor, ben onların parasıyla ev sahibi oluyorum" dediği belirlendi.

Öğrenci Evinde Yakalandı

Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından teknik ve fiziki takibe alınan E.A., 9 Aralık'ta kaldığı öğrenci evinde yakalandı. Evde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.

Tutuklandı

Türkiye genelinde 50'den fazla kişiyi yaklaşık 1 milyon TL dolandırdığı belirlenen E.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

