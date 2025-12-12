PODCAST CANLI YAYIN
Şanlıurfa’da manavlar arasında bıçaklı, sopalı kavga: 3 yaralı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde manavlar arasında yaşanan bıçaklı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Atatürk Mahallesinde yaşandı. Manav oldukları öğrenilen iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Bıçaklı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı. Kavga nedeniyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden polis ekipleri, kavga edenleri ayırırken yaralılar ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kavgayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

