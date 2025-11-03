Trabzon’da yangına giden itfaiye aracı devrildi: 2 yaralı

YANGINA GİDERKEN DEVRİLDİLER

Trabzon'un Araklı ilçesinde çıkan yangına müdahaleye giden itfaiye aracı, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 2 itfaiye personeli yaralandı.

KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ DEVRİLDİ

Kaza, Araklı ilçesi Karadere Yolu Turnalı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erenler Mahallesi'nde çıkan yangına müdahale etmek üzere yola çıkan Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye aracı, virajda kontrolden çıkarak yoldan savruldu ve devrildi.

İTFAİYECİLER HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada ilk belirlemelere göre araçta bulunan 2 itfaiye personeli yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.