PODCAST CANLI YAYIN
Trabzon’da yangına giden itfaiye aracı devrildi: 2 yaralı

Trabzon’da yangına giden itfaiye aracı devrildi: 2 yaralı

Trabzon’un Araklı ilçesinde yangına müdahaleye giden itfaiye aracı kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 2 itfaiye personeli yaralandı.

YANGINA GİDERKEN DEVRİLDİLER
Trabzon'un Araklı ilçesinde çıkan yangına müdahaleye giden itfaiye aracı, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 2 itfaiye personeli yaralandı.

KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ DEVRİLDİ
Kaza, Araklı ilçesi Karadere Yolu Turnalı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erenler Mahallesi'nde çıkan yangına müdahale etmek üzere yola çıkan Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye aracı, virajda kontrolden çıkarak yoldan savruldu ve devrildi.

İTFAİYECİLER HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada ilk belirlemelere göre araçta bulunan 2 itfaiye personeli yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bunlar da Var

Reha Muhtar THY tarafından kara listeye alındı! İstanbul Havalimanını birbirine kattı!
Reha Muhtar THY tarafından kara listeye alındı! İstanbul Havalimanını birbirine kattı!
Hatay'da ortalık savaş alanına döndü: İki aile arasında silahlı çatışmada 7 kişi yaralandı
Hatay'da ortalık savaş alanına döndü: İki aile arasında silahlı çatışmada 7 kişi yaralandı
Çocuğunu "İstemiyorum" diyerek itti: İnceleme başlatıldı
Çocuğunu "İstemiyorum" diyerek itti: İnceleme başlatıldı
ABD başkan yardımcısı JD Vance ile Erika Kirk ile evlenecekleri iddiası Amerikan medyasını salladı!
ABD başkan yardımcısı JD Vance ile Erika Kirk ile evlenecekleri iddiası Amerikan medyasını salladı!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle