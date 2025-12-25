PODCAST CANLI YAYIN
Kadıköy'de seyir halindeki cipin üstüne ağaç devrildi

Kadıköy'de seyir halindeki cipin üstüne ağaç devrildi

Kadıköy'de seyir halindeki cipin üzerine kaldırımdaki ağaç devrildi. Yaralanan kimsenin olmadığı olayda araçta hasar meydana geldi.

SEYİR HALİNDEKİ CİPİN ÜZERİNE AĞAÇ DEVRİLDİ

Olay, saat 09.45 sıralarında Sahrayıcedit Mahallesi Omca Sokak'ta meydana geldi. Seyir halindeki bir cipin üzerine kaldırımda bulunan ağaç devrildi.

EKİPLER HIZLA SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alarak sokağı trafiğe kapattı.

YARALI YOK, ARAÇTA HASAR VAR

İtfaiye ekiplerinin devrilen ağacı kesip yol kenarına almasının ardından sokak yeniden trafiğe açıldı. Olayda yaralanan olmazken, cipte maddi hasar meydana geldi.

Bunlar da Var

Bursa Mudanya yolunda bisiklet kazası: 1 yaralı!
Bursa Mudanya yolunda bisiklet kazası: 1 yaralı!
Antalya Aksu’da traktör kazası: 18 yaşındaki genç öldü
Antalya Aksu’da traktör kazası: 18 yaşındaki genç öldü
Son dakika: Bostancı Bağdat Caddesi’nde beş katlı binada yangın paniği!
Son dakika: Bostancı Bağdat Caddesi’nde beş katlı binada yangın paniği!
Antalya’da yürek yakan facia: Anne ile oğlu bir gün arayla hayatını kaybetti
Antalya’da yürek yakan facia: Anne ile oğlu bir gün arayla hayatını kaybetti

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle