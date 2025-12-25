Kadıköy'de seyir halindeki cipin üstüne ağaç devrildi
Kadıköy'de seyir halindeki cipin üzerine kaldırımdaki ağaç devrildi. Yaralanan kimsenin olmadığı olayda araçta hasar meydana geldi.
SEYİR HALİNDEKİ CİPİN ÜZERİNE AĞAÇ DEVRİLDİ
Olay, saat 09.45 sıralarında Sahrayıcedit Mahallesi Omca Sokak'ta meydana geldi. Seyir halindeki bir cipin üzerine kaldırımda bulunan ağaç devrildi.
EKİPLER HIZLA SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alarak sokağı trafiğe kapattı.
YARALI YOK, ARAÇTA HASAR VAR
İtfaiye ekiplerinin devrilen ağacı kesip yol kenarına almasının ardından sokak yeniden trafiğe açıldı. Olayda yaralanan olmazken, cipte maddi hasar meydana geldi.