Kadıköy'de seyir halindeki cipin üstüne ağaç devrildi

Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası: O anlar kamerada!

Adana'da uyuşturucu laboratuvarı gibi villa

YARALI YOK, ARAÇTA HASAR VAR

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alarak sokağı trafiğe kapattı.

Olay, saat 09.45 sıralarında Sahrayıcedit Mahallesi Omca Sokak'ta meydana geldi. Seyir halindeki bir cipin üzerine kaldırımda bulunan ağaç devrildi.