Trabzon’da haraç iddiası silahlı saldırıya dönüştü: O anlar kamerada

Beşikdüzü’nde restorana gelen bir grup haraç istedi, çıkan tartışmada işletme sahibi 4 kurşunla yaralandı; Saldırganlar kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

HARAÇ TARTIŞMASI SİLAHLI SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde 8 Aralık gecesi bir restoranda silahlı saldırı meydana geldi. İddiaya göre restorana gelen 4 kişilik grup, işletme sahibinden para istedi. Grup içindeki E.U. ve M.U.'nun "Herkes bize haracını verecek" şeklinde bağırdığı öne sürüldü.

İŞLETME SAHİBİ DÖRT KURŞUNLA YARALANDI

Gruptaki M.K. ve E.Ç.'nin de tehditler savurduğu olayda tartışma büyüyünce saldırganlar, işletme sahibi O.H.'yi ayağından dört kurşunla yaraladı. Zanlıların, yaralı işletmecinin başında bir süre beklediği, ardından çalışan bir garsona da ateş ettikleri ancak garsonun yara almadığı kaydedildi.

ZANLILAR KAÇTI MÜŞTERİLER İLK MÜDAHALEYİ YAPTI

Olay sırasında restoranda bulunan müşteriler ve çalışanlar, yaralanan işletme sahibine ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri O.H.'yi Trabzon Farabi Hastanesi'ne kaldırdı. Saldırganlar olay sonrası araçla kaçarken polis ekipleri zanlıların yakalanması için geniş kapsamlı soruşturma başlattı.

