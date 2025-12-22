PODCAST CANLI YAYIN
Niğde’de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 11 yaralı

Niğde’de işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Kaza, Kale Mahallesi Adana Caddesi üzerinde bulunan Niğde Tren Garı Kavşağı'nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 51 S 0083 plakalı işçi servisi ile 06 KRT 91 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kavşakta çarpıştı. Kazanın ihbar edilmesi ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan 11 yaralı, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği kavşakta güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü şekilde sağladı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

