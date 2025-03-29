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Tokat’ta otomobil yol kenarındaki fabrikaya girdi: 3 yaralı
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Tokat'ta otomobil yol kenarındaki fabrikaya girdi: 3 yaralı

Giriş Tarihi: 29 Mart 2025 11:34 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2025 11:34

Tokat’ın Erbaa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil yol kenarındaki tuğla fabrikasına girdi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Erbaa-Tokat karayolu ilçe çıkışında İstanbul'dan Ordu istikametine seyir halinde olan H.T. yönetimindeki 34 VVV 74 plakalı Volkswagen Transporter marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bir tuğla fabrikasına çarptı.

Kazada araçta bulunan A.Y. (49), G.K.T. (43) ve M.K. (11) yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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