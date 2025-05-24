Tokat’ta iki kadının ilkel fare yöntemi faciaya neden oldu

Giriş Tarihi: 24.05.2025 20:21:29

Tokat'ın Bedestenlioğlu Mahallesi Derbent Caddesi üzerindeki Oğulkent Sitesi F Blok'ta fareleri kaçırmak için çatı katında yapılan kontrolsüz müdahale, apartman sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. İddiaya göre, apartmanda sıkça görülen farelerden kurtulmak isteyen iki kadın, çatı katında kükürt yakarak duman oluşturmak istedi. Ancak kükürdün üzerine ispirto dökülüp ateşe verilmesi sonucu, yoğun ve zehirli kimyasal duman ortaya çıktı.

Saniyeler içinde tüm apartmana yayılan duman nedeniyle bina sakinleri büyük panik yaşadı. Nefes almakta zorlanan vatandaşlar, kendilerini balkona attı. Olay yerine kısa sürede ulaşan Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, yoğun dumanla kaplanan apartmanın koridorlarına giremediği için içeride mahsur kalanları itfaiye merdiveniyle tahliye etti.

Dumandan etkilenen 4 kişi kentteki hastanelere kaldırılırken, dumana sebep olan iki kadın ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Tokat Emniyet Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Uzmanlar, kontrolsüz şekilde kimyasal madde yakmanın hem sağlık açısından tehlike oluşturduğunu hem de yangın riskine yol açtığını belirtti.